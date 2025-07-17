Anwälte im Einsatz
Folge 38: Wer bin ich eigentlich?
45 Min.Ab 12
Polli Müller leidet nach einem Unfall unter einer Amnesie. Drei Jahre ihres Lebens sind komplett ausgelöscht. Ihr Anwalt Claus Pinkerneil stellt fest, dass sie sich in der Vergangenheit viele Feinde gemacht hat. War es am Ende gar kein Unfall?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1