Anwälte im Einsatz
Folge 119: Wenn man nicht zuhört
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Von einem Tag auf den anderen ist Nadjas Luxusleben vorbei: die Familie ist pleite, in wenigen Wochen obdachlos und Ehemann Pascal ist untergetaucht. Während Rechtsanwalt Niklas Dittberner die Zwangsversteigerung des Hauses verhindert, taucht Familienvater Pascal wieder auf - auf einem Phantombild! Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1