Anwälte im Einsatz
Folge 55: Das andere Gesicht
45 Min.Ab 12
Tanja Wissmann ist fassungslos, als Ehemann Ronny ihr aus heiterem Himmel seine Transsexualität beichtet. Sie ringt mit der Entscheidung, sich scheiden zu lassen. Doch Rechtsanwalt Niklas Dittberner hat bald Zweifel an dem Coming out ihres Mannes ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© SAT.1