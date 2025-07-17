Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Das andere Gesicht

SAT.1Staffel 2Folge 55
Das andere Gesicht

Das andere GesichtJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 55: Das andere Gesicht

45 Min.Ab 12

Tanja Wissmann ist fassungslos, als Ehemann Ronny ihr aus heiterem Himmel seine Transsexualität beichtet. Sie ringt mit der Entscheidung, sich scheiden zu lassen. Doch Rechtsanwalt Niklas Dittberner hat bald Zweifel an dem Coming out ihres Mannes ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 2 Staffeln und Folgen