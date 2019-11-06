Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 127vom 06.11.2019
Sarah fällt aus allen Wolken, als ein Mann vor ihrer Wohnung steht und nach einer "Angelique für gewisse Stunden" fragt. Auch ihr Vermieter unterstellt Sarah plötzlich erotische Dienste anzubieten und kündigt ihr fristlos! Die alleinerziehende Mutter wendet sich an Anwalt Claus Pinkerneil. Mit einem raffinierten Trick gelingt es dem Anwalt, hinter das Geheimnis der Mietwohnung zu kommen. Rechte: Sat.1

