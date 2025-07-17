Anwälte im Einsatz
Folge 64: Verschwinde
45 Min.Ab 12
Klemens Raabe versteht die Welt nicht mehr: Nach 20 Jahren ist er zurück in seinen Heimatort gezogen und wird plötzlich verhaftet. Die Tochter seines früheren besten Freundes beschuldigt ihn, sie vergewaltigt zu haben. Rechtsanwältin Ulrike Tasic tut alles, um die Unschuld ihres Mandanten zu beweisen und kommt dabei einem schrecklichen Geheimnis auf die Spur.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1