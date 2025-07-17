Anwälte im Einsatz
Folge 75: Maske runter!
45 Min.Ab 12
Der achtjährige Max wird vor den Augen seiner Mutter Lena und Rechtsanwältin Kathrin Ruttloff entführt. Die Anwältin hat sofort Lenas Noch-Ehemann Stefan im Verdacht, der im Sorgerechtsstreit die schlechteren Karten hat. Doch hat wirklich der verzweifelte Vater seinen Sohn gekidnappt oder steckt etwas ganz anderes hinter dem Verschwinden des Jungen?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1