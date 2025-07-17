Anwälte im Einsatz
Folge 76: Der Horrormieter
45 Min.Ab 12
Die neuen Mieter von Sonja und Ralf entpuppen sich als totaler Fehlgriff: Sie sind rücksichtslos und asozial. Selbst als die Miete ausbleibt und Rechtsanwalt Bernd Römer der Familie die fristlose Kündigung ausspricht, lassen sie sich nicht aus der Wohnung werfen. Aber es soll noch schlimmer kommen ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© SAT.1