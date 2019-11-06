Anwälte im Einsatz
Folge 151: Mein armer reicher Ex
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Sonja ist geschockt - wenige Tage vor der Trauung lässt ihr Verlobter die Hochzeit platzen. Sie will Schadensersatz, doch ihr Ex ist anscheinend komplett pleite. Dennoch fährt er neuerdings ein schickes Auto und speist in edlen Restaurants. Anwalt Florestan Goedings will herausfinden, was dahinter steckt. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1