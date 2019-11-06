Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 152vom 06.11.2019
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die 19-jährige Jenny Paulsen wird verdächtigt, ihre ans Bett gefesselte Mutter Margit ermordet zu haben. Doch ihr Anwalt Ralf Vogel glaubt an ihre Unschuld und findet heraus, dass sowohl Jennys Vater als auch Margits Schwester Anneliese ein Motiv hatten, sie zu ermorden. Kann der Jurist herausfinden, wer der wahre Mörder von Jennys Mutter ist? Rechte: Sat.1

