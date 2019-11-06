Die befleckte EmpfängnisJetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 155: Die befleckte Empfängnis
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Peer Rütten kann es nicht glauben, als eines Tages die 15-jährige Marie bei ihm vor der Tür steht und behauptet, seine Tochter zu sein. Rechtsanwältin Ulrike Tasic soll herausfinden, weshalb sich die Kindsmutter partout weigert, einem Vaterschaftstest zuzustimmen. Doch je weiter die Anwältin in der Vergangenheit der Familie ihres Mandanten recherchiert, umso tiefere menschliche Abgründe kommen zu Tage. Rechte: Sat.1
Anwälte im Einsatz
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1