SAT.1Staffel 1Folge 170vom 06.11.2019
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Barbara erwischt ihren Ehemann Markus auf frischer Tat mit seiner Affäre im eigenen Haus. Doch statt Reue zu zeigen, beginnt der einen Rosenkrieg und wirft Barbara aus dem Haus. Barbara muss vorerst bei Tochter Kim einziehen und ihr Anwalt Bernd Römer hat gleich mehrere Baustellen, denn auch Barbaras langjähriger Job ist in Gefahr. Rechte: Sat.1

SAT.1
