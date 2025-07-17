Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Die Imbiss-Falle

SAT.1Staffel 2Folge 111
Die Imbiss-Falle

Die Imbiss-FalleJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 111: Die Imbiss-Falle

45 Min.Ab 12

Imbiss-Köchin Bianca ist geschockt, als ihr Chef aus Spargründen abgelaufene Lebensmittel einkauft! Als sie sich weigert, einer Kundin zwei alte Buletten zu verkaufen, erhält sie von ihrem Chef eine Abmahnung. Als sich der Streit weiter zuspitzt, wendet sich die alleinerziehende Mutter an Rechtsanwältin Ulrike Tasic. Die engagierte Juristin kämpft nicht nur um den Arbeitsplatz ihrer Mandantin, sie kommt auch einem handfesten Skandal auf die Spur ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 2 Staffeln und Folgen