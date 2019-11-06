Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Früh übt sich

SAT.1Staffel 1Folge 189vom 06.11.2019
Früh übt sich

Früh übt sichJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 189: Früh übt sich

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Andrea Mühlhauser verzweifelt, denn ihr 14-jähriger Sohn Toni rutscht immer tiefer in das kriminelle Geflecht einer Jugendbande. Ihre Anwältin gibt alles, um den Jungen aus den Fängen des brutalen Bandenchefs zu holen. Doch der bedroht nicht nur Andrea, sondern auch Tonis Schwarm Jolie. Kann die Anwältin den Jungen noch retten? Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen