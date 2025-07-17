Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 30
45 Min.Ab 12

Blind vor Liebe und auf dem Weg in den Abgrund! Bernd Römer will seinen besten Freund retten, denn dieser ist dabei, für eine Frau sein Leben zu ruinieren. Doch dann gerät der Anwalt selbst in Lebensgefahr ...

