Folge 31: Ich will leben
Ab 12
Bernd Clement ist verzweifelt: Die Krankenkasse hat dem 35-Jährigen die teure Therapie gegen seine lebensbedrohliche Krankheit verweigert. Anwalt Giorgio Forliano versucht alles, damit der werdende Vater doch noch das rettende Medikament bekommt. Doch als Bernd zusammenbricht, beginnt ein fast aussichtsloser Wettlauf gegen die Zeit ...
