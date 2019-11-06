Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Falsch entführt

SAT.1Staffel 1Folge 99vom 06.11.2019
Falsch entführt

Falsch entführtJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 99: Falsch entführt

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Kerstin Frey ist verzweifelt: Ein Unbekannter hat ihren zwölfjährigen Sohn entführt und verlangt 300.000 Euro Lösegeld von der Haushälterin. Anwalt Michael Kruse tut alles, um das Versteck des Entführers zu finden und den Schüler zu retten. Doch die Lösegeldübergabe scheitert und das Leben von Kerstins Sohn hängt am seidenen Faden ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen