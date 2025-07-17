Zum Inhalt springenBarrierefrei
Talitha in Gefahr

SAT.1Staffel 2Folge 100
Folge 100: Talitha in Gefahr

45 Min.Ab 12

Die Kolumbianerin Talitha Schulze leidet schon seit Jahren unter ihrem kontrollsüchtigen Mann René. Doch als sie sich endlich dazu durchringt, ihn zu verlassen, macht der 34-Jährige ihr das Leben zu Hölle. Nicht nur sie, sondern auch Sohn Luca schwebt in Lebensgefahr. Kann Rechtsanwalt Giorgio Forliano die beiden retten?

