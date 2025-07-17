Anwälte im Einsatz
Folge 100: Talitha in Gefahr
45 Min.Ab 12
Die Kolumbianerin Talitha Schulze leidet schon seit Jahren unter ihrem kontrollsüchtigen Mann René. Doch als sie sich endlich dazu durchringt, ihn zu verlassen, macht der 34-Jährige ihr das Leben zu Hölle. Nicht nur sie, sondern auch Sohn Luca schwebt in Lebensgefahr. Kann Rechtsanwalt Giorgio Forliano die beiden retten?
