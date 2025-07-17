Anwälte im Einsatz
Folge 104: Die Mutter-Tochter-WG
45 Min.Ab 12
Barbara erwischt ihren Ehemann Markus auf frischer Tat mit seiner Affäre im eigenen Haus. Doch statt Reue zu zeigen, beginnt der einen Rosenkrieg und wirft Barbara aus dem Haus. Barbara muss vorerst bei Tochter Kim einziehen und ihr Anwalt Bernd Römer hat gleich mehrere Baustellen, denn auch Barbaras langjähriger Job ist in Gefahr.
Anwälte im Einsatz
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1