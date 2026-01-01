Anwälte im Einsatz
Folge 105: Die Partynomaden
45 Min.Ab 12
Als die Studentin Kira aus einem Kurzurlaub in ihre Wohnung zurückkehrt, herrscht dort das Chaos. Der kurzzeitige Zwischenmieter hat offenbar eine wilde Party veranstaltet und ist danach spurlos verschwunden. Anwalt Bernd Römer sucht nach dem Schadensverursacher und deckt dabei ungeahnte Verstrickungen auf.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1