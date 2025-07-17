Anwälte im Einsatz
Folge 108: Doppeltes Spiel
45 Min.Ab 12
Durch einen Zufall erfährt Sina, dass ihr Verlobter Fabian eine Affäre hat - und das, wo das Paar gerade ein Baby bekommen hat und die Hochzeit plant! Tief verletzt fordert Sina die Trennung. Mit Hilfe von Rechtsanwältin Ariane Paulus kämpft sie um das alleinige Sorgerecht für Töchterchen Lilly. Ein durchtriebener Sorgerechtsstreit beginnt. Doch dann ist Lilly plötzlich verschwunden ...
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1