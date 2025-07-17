Anwälte im Einsatz
Folge 111: Die Imbiss-Falle
45 Min.Ab 12
Imbiss-Köchin Bianca ist geschockt, als ihr Chef aus Spargründen abgelaufene Lebensmittel einkauft! Als sie sich weigert, einer Kundin zwei alte Buletten zu verkaufen, erhält sie von ihrem Chef eine Abmahnung. Als sich der Streit weiter zuspitzt, wendet sich die alleinerziehende Mutter an Rechtsanwältin Ulrike Tasic. Die engagierte Juristin kämpft nicht nur um den Arbeitsplatz ihrer Mandantin, sie kommt auch einem handfesten Skandal auf die Spur ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1