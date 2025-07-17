Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Hochmut kommt vor dem Fall

SAT.1Staffel 2Folge 114
Hochmut kommt vor dem Fall

Hochmut kommt vor dem FallJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 114: Hochmut kommt vor dem Fall

45 Min.Ab 12

Doreen kann es nicht fassen: Als sie ihren Freund Sebastian besucht, steht dort die Polizei und will sie für einen Einbruchdiebstahl verhaften. Für die unschuldige Doreen beginnt ein Horrortrip, der nicht nur ihre Beziehung, sondern auch ihre Existenz bedroht. Kann Anwältin Brygida Braun sie retten?

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

