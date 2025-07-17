Anwälte im Einsatz
Folge 118: Ausgebootet
45 Min.Ab 12
Andrea Simon ist stinksauer: Statt der versprochenem Beförderung bekommt die Fitnesskauffrau plötzlich eine neue, sehr junge Chefin vor die Nase gesetzt und ist von nun an täglichen Schikanen ausgesetzt. Offenbar will ihr Chef Andrea unbedingt loswerden. Kann Anwältin Beutler-Krowas herausfinden, was hinter den Attacken steckt?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1