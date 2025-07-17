Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 125
Folge 125: Traumhaus in Not

45 Min.

Sandra Kerner und ihr Mann Tobias sind geschockt. Sie sollen ihr angeblich schwarz gebautes Haus abreißen. Anwältin Ariane Paulus tut alles, um das Zuhause der Familie zu retten. Aber die Bauaufsicht lehnt auch eine nachträgliche Genehmigung ab. Der Abriss des Traumhauses scheint damit endgültig besiegelt ...

SAT.1
