Anwälte im Einsatz
Folge 126: Freund oder Feind?
45 Min.Ab 12
Mia Breuer bekommt den Schrecken ihres Lebens, als sie ihre eigene Todesanzeige in der Zeitung entdeckt. Was sie erst noch für einen Scherz hält, wird schnell zu einer ernstzunehmenden Bedrohung. Kann Rechtsanwältin Barbara von Minckwitz herausfinden, wer es auf ihre Mandantin abgesehen hat?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1