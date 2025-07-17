Anwälte im Einsatz
Folge 21: Du bist nicht allein
45 Min.Ab 12
Schock für Maria als sie entdeckt, dass sie im Schlaf fotografiert worden ist! Panisch ruft die junge Mutter Rechtsanwältin Barbara von Minckwitz zur Hilfe. Auf der Suche nach dem Täter muss sich Maria fragen, ob sie ihrer eigenen Familie überhaupt noch trauen kann oder ob jemand will, dass sie stirbt ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© SAT.1