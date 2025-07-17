Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Heute verlass ich dich mal

SAT.1Staffel 2Folge 25
Heute verlass ich dich mal

Anwälte im Einsatz

Folge 25: Heute verlass ich dich mal

45 Min.Ab 12

Jochen hat große Angst! Seit zwei Monaten leidet er urplötzlich unter starken Kopfschmerzen und extremer Vergesslichkeit. Immer wieder tut er Dinge, an die er sich später nicht mehr erinnern kann. Aus Angst, dass er in Momenten geistiger Verwirrung zu einer Gefahr für seine Familie werden könnte, lässt er sich von einem Privatdetektiv selbst beschatten. Kann der Detektiv herausfinden, was mit dem zweifachen Vater los ist?

SAT.1
