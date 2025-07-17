Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

SAT.1Staffel 2Folge 26
Folge 26: Sweet Home Spandau

45 Min.Ab 12

Franziska Herz könnte überglücklich sein: Sie hat einen Heiratsantrag bekommen. Doch Franzi hat ein Problem: Ihr sturer Ex-Ehemann hat noch nicht in die Scheidung eingewilligt. Anwalt Ralf Vogel versucht, das Problem zu lösen, aber entdeckt plötzlich ein merkwürdiges Geheimnis in ihrer Vergangenheit ...

