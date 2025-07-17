Anwälte im Einsatz
Folge 32: Die Krankmacherin
45 Min.Ab 12
Annette Schiller ist verzweifelt: Obwohl ihre sechsjährige Tochter Leandra offensichtlich an einer schweren Magenerkrankung leidet, will ihr kein Arzt helfen! Entsetzt schaltet sie Anwalt Momme Funda ein, um endlich eine angemessene Behandlung für Leandra zu erzwingen. Doch die wahre Gefahr für das Kind lauert nicht im Krankenhaus.
