Anwälte im Einsatz
Folge 33: Falsch entführt
45 Min.Ab 12
Kerstin Frey ist verzweifelt: Ein Unbekannter hat ihren zwölfjährigen Sohn entführt und verlangt 300.000 Euro Lösegeld von der Haushälterin. Anwalt Michael Kruse tut alles, um das Versteck des Entführers zu finden und den Schüler zu retten. Doch die Lösegeldübergabe scheitert und das Leben von Kerstins Sohn hängt am seidenen Faden ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
