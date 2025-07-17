Anwälte im Einsatz
Folge 34: Büro, das Leiden schafft
45 Min.Ab 12
Anna glaubt, ihren Traumjob gefunden zu haben, wenn da nicht ihr Chef Christian Schauf wäre. Der notorische Grabscher kann einfach seine Finger nicht von ihr lassen. Doch dann eskaliert die Situation und setzt eine Spirale in Gang, an deren Ende die junge Sekretärin des versuchten Mordes verdächtigt wird. Wird es Anwältin Ariane Paulus gelingen, ihre Mandantin von den Vorwürfen freizusprechen?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1