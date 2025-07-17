Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Falscher Griff

SAT.1Staffel 2Folge 37
Falscher Griff

Falscher GriffJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 37: Falscher Griff

45 Min.Ab 12

Trainerin Tina Michels wird von ihrem Schüler beschuldigt, ihm eine Ohrfeige verpasst zu haben. Seine wütende Mutter zwigt sie an. Ein Feldzug gegen die vermeintlich gewalttätige Sportlerin beginnt. Gelingt es Rechtsanwalt Niklas Dittberner rechtzeitig herauszufinden, weshalb Noah das Leben seiner Trainerin zerstören will?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen