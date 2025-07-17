Anwälte im Einsatz
Folge 41: Ohne ein Wort
45 Min.Ab 12
Carolin König ist fassungslos: Als die Studentin nach einem Auslandsaufenthalt nach Hause kommt, ist ihre Mutter spurlos verschwunden. Anwältin Ulrike Tasic findet einen verdächtigen Liebesbrief. Gegen den Rat der Juristin sucht die besorgte 20-Jährige den vermeintlichen Liebhaber und gerät plötzlich selbst in große Gefahr ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1