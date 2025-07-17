Anwälte im Einsatz
Folge 44: Hier bin ich wieder
45 Min.Ab 12
Bärbel Kleinschmidt erlebt einen absoluten Albtraum: Anschläge auf ihren Dessous-Laden und Gerüchte bringen ihre gesamte Existenz in Gefahr. Rechtsanwalt Ralf Vogel kämpft um das Geschäft und den Ruf seiner Klientin. Kann der Jurist ihren Ruin aufhalten?
Anwälte im Einsatz
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1