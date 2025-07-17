Anwälte im Einsatz
Folge 46: Die Fremde
45 Min.Ab 12
Jan Kammer ist geschockt, als er erfährt, dass seine Freundin Mona eigentlich Pia heißt und auf der Flucht ist. Auf der Suche nach der Wahrheit stechen er und seine Anwältin Barbara von Minckwitz in ein Wespennest voller Geheimnisse.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© SAT.1