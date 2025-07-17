Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Der gejagte Täter

SAT.1Staffel 2Folge 54
Der gejagte Täter

Der gejagte TäterJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 54: Der gejagte Täter

45 Min.Ab 12

Tina Kollenberg erlebt den blanken Horror: Auf der Hausparty eines Klassenkameraden wurde sie mit K.O.-Tropfen betäubt und missbraucht. Rechtsanwältin Alica Valiulova steht der 18-Jährigen bei und verfolgt die Spur des Täters. Doch als ein fatales Video die Runde macht, dreht Tina den Spieß um und macht öffentlich Jagd auf ihren Peiniger ...

