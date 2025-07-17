Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Falsche Entscheidung

SAT.1Staffel 2Folge 56
Falsche Entscheidung

Falsche EntscheidungJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 56: Falsche Entscheidung

45 Min.Ab 12

Nancy Kruse hat den Fehler ihres Lebens gemacht: Aus der Not heraus hat sie ihr Neugeborenes an eine Kinderhändlerin verkauft. Jetzt will sie es wieder haben, doch von der Käuferin fehlt jede Spur. Anwältin Barbara von Minckwitz unternimmt alles, um das Baby wiederzufinden. Doch mit jeder Stunde, die verstreicht, schwindet die Hoffnung ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen