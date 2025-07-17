Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 62
Folge 62: Der Parasit

45 Min.Ab 12

Isabell und Max sind frisch verheiratet als Max` ehemalige Lebensgefährtin verunglückt und ihm ihre Tochter hinterlässt. Doch der fordernde Teenager treibt schon bald ein Keil zwischen das Paar. Isabell wendet sich an Anwältin Barbara von Minckwitz. Die Juristin deckt bald auf, dass das Waisenkind ein dunkles Geheimnis verbirgt ...

SAT.1
