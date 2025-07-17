Anwälte im Einsatz
Folge 66: Countdown in den Tod
45 Min.Ab 12
Rechtsanwalt Florestan Goedings findet eine DVD ohne Absender in seiner Post: Zu sehen ist eine ehemalige Mandantin, die sich offensichtlich in Lebensgefahr befindet! Es entwickelt sich ein rasanter Fall, in dem der Täter über Leichen geht, um eine alte Rechnung zu begleichen. Mit Hilfe der Kriminalkommissarin Anja Christ will der Jurist den Rachefeldzug stoppen. Doch dann realisiert er, dass er selbst in Lebensgefahr schwebt ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1