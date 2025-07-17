Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Was kostet Glück?

SAT.1Staffel 2Folge 71
Was kostet Glück?

Was kostet Glück?Jetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 71: Was kostet Glück?

45 Min.Ab 12

Annie Beissel ist Kioskbesitzerin mit Herz und Seele. Doch ein Immobilienhai macht ihr das Leben schwer und will sie mit allen Mitteln zum Verkauf bewegen. Schafft es Rechtsanwalt Ralf Vogel sich gegen den übermächtigen Spekulanten durchzusetzen? Oder verliert seine Mandantin am Ende mehr als nur ihren Kiosk?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen