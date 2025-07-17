Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Erwachen in der Leichenhalle

SAT.1Staffel 2Folge 72
Erwachen in der Leichenhalle

Erwachen in der LeichenhalleJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 72: Erwachen in der Leichenhalle

45 Min.Ab 12

Heinz Puchta bekommt den Schock seines Lebens: Jemand hat ihn betäubt und in eine Leichenhalle geschleppt! Der Anlageberater ahnt, wer hinter diesem Streich steckt und das Opfer wird zum Täter. Gelingt es Anwältin Sylvia Beutler Krowas, die Wahrheit ins rechte Licht zu rücken?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen