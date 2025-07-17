Anwälte im Einsatz
Folge 72: Erwachen in der Leichenhalle
45 Min.Ab 12
Heinz Puchta bekommt den Schock seines Lebens: Jemand hat ihn betäubt und in eine Leichenhalle geschleppt! Der Anlageberater ahnt, wer hinter diesem Streich steckt und das Opfer wird zum Täter. Gelingt es Anwältin Sylvia Beutler Krowas, die Wahrheit ins rechte Licht zu rücken?
Anwälte im Einsatz
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
12
