Anwälte im Einsatz

Scheinbar verheiratet

SAT.1Staffel 2Folge 80
Scheinbar verheiratet

Anwälte im Einsatz

Folge 80: Scheinbar verheiratet

45 Min.Ab 12

Silvia Bethke hat Angst um ihre Tochter Lena: Die 22-Jährige wurde ganz offensichtlich brutal zusammengeschlagen, obwohl sie alles abstreitet. Für die besorgte Mutter ist schnell klar, dass Lenas Ehemann, der Iraner Ramin Ahmadi dafür verantwortlich ist. Schon seit der überstürzten Heirat der beiden misstraut sie ihrem Schwiegersohn. Rechtsanwältin Alica Valuilova erkennt in der Tat sehr schnell, dass Lena und Ramin ein dunkles Geheimnis verbindet.

