Anwälte im Einsatz
Folge 82: Was das Herz begehrt
Ab 12
Rebekkas Vater ist noch nicht lange verwitwet, hat aber mit Esther jetzt eine blutjunge neue Freundin. Rebekka ist sicher, dass Esther ihren Vater nur ausnehmen will und schaltet Anwältin Ariane Paulus ein. Die stößt auf Ungereimtheiten in Esthers Vergangenheit, als Gerhard plötzlich verschwindet ...
Anwälte im Einsatz
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe: 12
12
Copyrights:© SAT.1