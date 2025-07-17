Anwälte im Einsatz
Folge 84: Jenny unter Verdacht
45 Min.Ab 12
Die 19-jährige Jenny Paulsen wird verdächtigt, ihre ans Bett gefesselte Mutter Margit ermordet zu haben. Doch ihr Anwalt Ralf Vogel glaubt an ihre Unschuld und findet heraus, dass sowohl Jennys Vater als auch Margits Schwester Anneliese ein Motiv hatten, sie zu ermorden. Kann der Jurist herausfinden, wer der wahre Mörder von Jennys Mutter ist?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1