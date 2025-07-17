Anwälte im Einsatz
Folge 85: Mein zweites Ich
45 Min.Ab 12
Aus heiterem Himmel wird Workaholic Sandra Reuter von ihrer Assistentin der Körperverletzung beschuldigt. Zunächst pocht sie auf ihre Unschuld, aber die mysteriösen Aussetzer scheinen sich zu häufen. Bald fürchtet sie, krank zu sein. Doch Anwalt Bernd Römer hat Zweifel und beginnt, zu ermitteln.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
