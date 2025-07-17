Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Falsches Spiel

SAT.1Staffel 2Folge 87
Falsches Spiel

Anwälte im Einsatz

Folge 87: Falsches Spiel

45 Min.Ab 12

Seit Claudias Ex-Mann Dirk eine neue Freundin hat, haben sich seine Erziehungsmethoden stark verändert. Die Kinder genießen Narrenfreiheit und Mutter Claudia macht sich Sorgen. Anwalt Florestan Goedings soll ihr helfen, das Wechselmodell zum Wohle der Kinder aufzuheben. Doch Claudia ahnt nicht, dass Dirk alles für seine Zwecke manipuliert.

