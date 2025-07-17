Anwälte im Einsatz
Folge 88: Eine verhängnisvolle Affäre
45 Min.Ab 12
Jens Wilke wird bei seinem Date mit der 19-jährigen Alissa Fichtel in einem Hotelzimmer K.O. geschlagen und ausgeraubt. Als er aufwacht, erfährt er von der jungen Frau, dass der Einbrecher sie vergewaltigt hat. Voller Schuldgefühle kümmert sich der Ehemann und werdende Vater um seine Geliebte, doch Rechtsanwalt Giorgio Forliano zweifelt an ihrer Geschichte. Wurde das Opfer zum Täter?
Anwälte im Einsatz
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1