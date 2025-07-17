Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

SAT.1Staffel 2Folge 90
Folge 90: Der ungeheuerliche Verdacht

45 Min.Ab 12

Jürgen Löffler ist entsetzt: Die Kripo wirft dem Familienvater vor, zwei junge Frauen vergewaltigt zu haben. Der 40-Jährige bestreitet die Taten. Anwältin Sylvia Beutler-Krowas glaubt ihm und kämpft für ihren Mandanten. Doch dann stellt sich heraus, dass Jürgen schon einmal wegen Vergewaltigung im Gefängnis saß ...

SAT.1
