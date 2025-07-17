Anwälte im Einsatz
Folge 90: Der ungeheuerliche Verdacht
45 Min.Ab 12
Jürgen Löffler ist entsetzt: Die Kripo wirft dem Familienvater vor, zwei junge Frauen vergewaltigt zu haben. Der 40-Jährige bestreitet die Taten. Anwältin Sylvia Beutler-Krowas glaubt ihm und kämpft für ihren Mandanten. Doch dann stellt sich heraus, dass Jürgen schon einmal wegen Vergewaltigung im Gefängnis saß ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1