Anwälte im Einsatz
Folge 94: Babyalarm
45 Min.Ab 12
Karin und Arne Reuter sind nach der Geburt ihrer Wunschtochter Emma, die durch künstliche Befruchtung entstanden ist, völlig geschockt: Emma hat im Gegensatz zu ihren Eltern dunkle Haut. Anwältin Nachtigall vermutet, dass der Befruchtungsklinik ein Fehler unterlaufen ist und setzt alles daran, das zu beweisen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1