Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Kann das wahre Liebe sein?

SAT.1Staffel 2Folge 98
Kann das wahre Liebe sein?

Kann das wahre Liebe sein?Jetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 98: Kann das wahre Liebe sein?

45 Min.Ab 12

Kurz nach der Hochzeit bekommt Rosas Eheglück erste Risse: kaum hat sie ihrem 13 Jahre jüngeren Ehemann ihr Haus geschenkt, mutiert der liebevolle Marcel zum Scheusal und setzt die 45-Jährige vor die Tür! Kann Helga Nachtigall den Heiratsschwindler überführen und das Haus, das seit Jahren im Familienbesitz ist, vor dem Abriss bewahren.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen